Da hat Floor Jansen (41) aber etwas verwechselt! Heute Abend drehte sich bei Sing meinen Song alles um die Sängerin der berühmten Metal-Band Nightwish: Die anderen Künstler rund um Host Johannes Oerding (40) gaben die besten Songs der Niederländerin zum Besten und interpretierten sie in ihrer eigene Weise neu. Der Gastgeber wählte dafür ihr Lied "While Love Died". Doch davor passierte Floor ein kleiner Fauxpas!

Wenn Johannes an der Reihe ist, wird er jede Folge von der Hauptperson des Abends anmoderiert, so auch heute. "Jetzt singt Johannes Oerdinger für mich", kündigte Floor also an – richtig gehört, sie verwandelten den Nachnamen des Musikers kurzerhand in eine bekannte Biermarke. Johannes nahm es seiner Kollegin aber nicht übel: "Eine Holländerin darf immer Herr Oerdinger sagen, in Holland ist das normal", lachte er. Und auch die anderen Künstler feierten sie für den kleinen Fehler. "Du hast den Namen als einzige richtig ausgesprochen", witzelte Vincent Stein von SDP.

Auch die Fans auf Twitter amüsierten sich prächtig über den sympathischen Versprecher. "Oerdinger - ich kann nicht mehr. Man muss die Frau einfach lieben! Sie ist so cool und putzig", war nur eine der Bemerkungen dazu. "Floor hat sich gedacht: 'Wenn Clueso (42) Songs umschreiben darf, darf ich Johannes Nachnamen umschreiben'", scherzte ein weiterer User.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Floor Jansen, Metal-Sängerin

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Die "Sing meinen Song"-Künstler 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de