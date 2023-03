Nach Giseles Interview: Tom Brady teilt kryptische Zeilen

Macht Tom Brady (45) hier eine Anspielung auf das Interview seiner Ex-Frau? Der einstige Quarterback und das Model Gisele Bündchen (42) hatten vergangenen Oktober die Trennung bekannt gegeben. Auch nach der Scheidung scheinen die beiden einen respektvollen und freundschaftlichen Umgang zu pflegen. Ein erst kürzlich veröffentlichtes Statement der Beauty bestätigte die Spekulationen. Doch der NFL-Star scheint anderer Meinung zu sein: Denn kurz darauf teilte Tom diese kryptischen Zeilen.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 45-Jährige ein Zitat des Philosophen Ralph Waldo Emerson. "Was ist Erfolg? Oft und viel zu lachen; den Respekt intelligenter Menschen und die Zuneigung von Kindern zu gewinnen; die Anerkennung ehrlicher Kritiker zu verdienen und den Verrat falscher Freunde zu ertragen", lautete der Text. Ob das ein Seitenhieb in Richtung Gisele war?

Schließlich hatte die 42-Jährige gegenüber Vanity Fair ihre Sicht der Dinge geschildert und beteuert, dass das Liebes-Aus nicht mit Toms NFL-Karriere zu tun hatte. "Was gesagt wurde, ist nur die Spitze des Eisbergs. Es ist nicht so schwarz und weiß. Mit der Zeit haben wir erkannt, dass wir einfach unterschiedliche Dinge wollten", erklärte Gisele.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2019

Getty Images Tom Brady im Januar 2023

Getty Images Tom Brady im September 2021

