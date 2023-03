Gisele Bündchen und Tom trennten sich nicht wegen Football

Gisele Bündchen (42) weist die Spekulationen um die Trennungsgründe zurück! Im Oktober 2020 hatten das Model und ihr Ex Tom Brady (45) ihre Scheidung bekannt gemacht. Auch wenn das einstige Traumpaar nicht mehr als Liebespaar durch die Welt geht, steht für die beiden dennoch vor allem ein liebevoller und respektvoller Umgang miteinander an erster Stelle. In einem Interview spricht die Laufstegschönheit jetzt erstmals über das Liebes-Aus und stellt klar: Gisele und Tom haben sich nicht wegen seiner NFL-Karriere getrennt!

In einem Interview mit Vanity Fair stellt Gisele klar, dass sie sich nicht wegen seiner Sportlerkarriere von Tom getrennt habe. Nach dem überraschenden Liebes-Aus wurden nämlich Gerüchte laut, dass sich die 42-Jährige von dem NFL-Star getrennt habe, nachdem er entschloss, nach seinem Ruhestand doch weiter professionell Football zu spielen. "Was gesagt wurde, ist nur die Spitze des Eisbergs. Es ist nicht so schwarz und weiß. Mit der Zeit haben wir erkannt, dass wir einfach unterschiedliche Dinge wollten", erklärt sie die Gründe ihrer Trennung vage.

Weiter bezeichnet Gisele diese Spekulationen im Nachhinein als "sehr verletzend" – immerhin habe sie stets gewollt, dass ihr Ex all seine Träume in die Tat umsetzt. "Ich habe ihn immer angefeuert und würde das auch immer tun", schließt sie in dem Interview ab und macht deutlich, dass sie Tom alles Glück der Welt wünsche.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Super Bowl 2019

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Februar 2017

Getty Images Tom Brady im Januar 2023

