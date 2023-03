Schock beim Medizincheck: NFL-Star erhält Krebsdiagnose!

Schreckliche Nachrichten um Foster Moreau (25)! Der US-Amerikaner hatte seine Profikarriere in der NFL im Jahr 2019 gestartet. Bei den Las Vegas Raiders war er drei Jahre lang als Tight erfolgreich unterwegs. In den vergangenen Wochen hatte der Sportler einen neuen Verein gesucht, für den er künftig auf dem Feld stehen könnte. Doch beim notwendigen Medizincheck gab es dann die böse Überraschung: Bei Foster wurde Krebs festgestellt!

Via Twitter machte Foster nun die beunruhigenden News publik. "Ich habe erfahren, dass ich an einem Hodgkin-Lymphom erkrankt bin und werde mich vom Football zurückziehen, um gegen einen neuen Gegner zu kämpfen: Krebs", erklärte der 26-Jährige. Vor wenigen Tagen hatte er bei den New Orleans Saints einen Medizincheck absolviert – danach stellte der zuständige Arzt ihm die niederschmetternde Diagnose.

Diese schwierige Zeit muss er glücklicherweise jedoch nicht alleine durchstehen. Neben seinen Fans kann der NFL-Star nämlich auch auf die Unterstützung seiner Frau Sarah bauen, mit der er bereits seit der Highschool zusammen ist. Die beiden sind stolze Eltern von zwei Söhnen.

Instagram / big_fof Foster Moreau im Februar 2022

Getty Images Foster Moreau, US-amerikanischer NFL-Star

Getty Images Foster Moreau im Dezember 2021

