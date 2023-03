"Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe wird erstmals Vater!

Diese Stars erwarten ihr erstes Kind! Daniel Radcliffe (33) ist ein erfolgreicher Schauspieler und wurde durch seine Hauptrolle in den Harry Potter-Filmen bekannt. Doch nicht nur in der Karriere läuft es gut für den 33-Jährige, seit 2014 ist er in einer Beziehung mit Schauspielerin Erin Darke. Die beiden sollen sich am Set des Films "Kill Your Darlings – Junge Wilde" kennengelernt haben. Jetzt wurde verkündet, dass Daniel und Erin ihr erstes Kind erwarten!

Nachdem Erin bereits mit ihrem Babybauch gesichtet wurde, bestätigte ein Pressesprecher des Paares nun die Neuigkeiten. "Daniel und Erin könnten nicht glücklicher sein. Sie sind völlig außer sich, dass sie bald eine Familie sein werden", verriet ein Insider zudem gegenüber Mirror. Auch ihren Familien und Freunden sollen sie bereits von der Schwangerschaft berichtet haben.

Schon im vergangenen Jahr hatte der "Harry Potter"-Star seinen Kinderwunsch geäußert. "Ich möchte Kinder und wenn ich welche habe, würde ich es toll finden, wenn sie mit am Set wären", hatte Daniel erklärt. Trotzdem hatte er klargestellt: "Ich würde den Ruhm für meine Kinder nicht wollen. Filmsets sind wunderbare Orte. Oftmals kann es wunderbar für Kinder sein, aber es ist wirklich der Ruhm, den man um jeden Preis vermeiden sollte."

Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe im März 2022 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de