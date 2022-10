Daniel Radcliffe will seine Kinder vor frühem Ruhm bewahren

Daniel Radcliffe (33) erlangte bereits in jungen Jahren große internationale Aufmerksamkeit. Mit elf Jahren wurde er als Harry Potter in dem gleichnamigen Filmfranchise bekannt, das auf den erfolgreichen Romanen von J.K. Rowling (57) basiert. Er selbst hatte mit diesem frühen Ruhm stark zu kämpfen und ertränkte seine Sorgen als Teenager regelmäßig im Alkohol. Vor diesem Schicksal möchte Daniel seine zukünftigen Kinder unter allen Umständen bewahren.

"Ich würde nicht wollen, dass meine Kinder berühmt sind", offenbarte Daniel in einem Interview mit Newsweek. Obwohl er seine Startschwierigkeiten in dem Business hatte, würde der Harry-Potter-Star das Schauspielen jedoch nach wie vor lieben, genauso wie die Zeit am Set. Einen Karriereweg hinter der Kamera könne der 33-Jährige sich sehr wohl für seine Sprösslinge vorstellen. "Ich fände es toll, wenn sie am Filmset dabei wären", erzählte er und fügte noch hinzu: "Es wäre ein Traum für mich, wenn sie ans Set kommen und sich denken würden: 'Ich würde gerne etwas im künstlerischen Bereich machen und Teil der Crew sein.'"

Vor ein paar Jahren ging Daniel mit seiner vergangenen Alkoholsucht an die Öffentlichkeit. In diese habe ihn der Druck des Showbusiness als Jungschauspieler gedrängt. Auch am Filmset von Harry Potter sei er regelmäßig betrunken gewesen und habe sich an einige Szenen gar nicht mehr erinnern können, wie er der Funke Mediengruppe eröffnete.

Getty Images Daniel Radcliffe im Februar 2019

United Archives GmbH Daniel Radcliffe in "Harry Potter und der Stein der Weisen"

Getty Images Daniel Radcliffe, 2016

