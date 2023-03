Sam Neills Co-Stars wussten nichts von seiner Krebs-Diagnose

Sie wussten nicht Bescheid! Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Sam Neill (75) an Leukämie im dritten Stadium leidet. Kurze Zeit später meldete sich der Jurassic Park-Star selbst zu seiner Schock-Diagnose bei seinen Fans im Netz zu Wort. Der Schauspieler hatte die Krankheit davor für lange Zeit unter Verschluss gehalten. Die Kollegen seines neuesten Films "The Portable Door" hatten keine Ahnung!

Patrick Gibson, der die Hauptfigur in dem Streifen spielt, erzählt DailyMail bei der Premiere, dass er nichts von Sams Erkrankung wusste. Die beiden hätten sich seit dem Ende der Dreharbeiten nicht mehr gesehen. Aber er hoffe, ihn nach der Premiere zu treffen, um ihm alles Gute zu wünschen. Auch für die weibliche Hauptrolle Sophie Wilde soll es ein Schock gewesen sein, vom Gesundheitszustand ihres Co-Stars zu erfahren. "Sam ist so ein wundervoller Mensch und das Erstaunliche an ihm ist, dass er mich wirklich unter seine Fittiche genommen hat und ein so großzügiger Szenenpartner ist", schwärmt sie von dem 75-Jährigen.

"Wie ihr seht, lebe ich und es geht mir gut. Ich bin seit acht Monaten in Krebsremission, was sich wirklich gut anfühlt. Ich bin gesund und munter und gehe zur Arbeit", schilderte Sam vor wenigen Tagen in seinem Instagram-Video. Er erzählte auch, dass er es sehr ermüdend finde, dass sein Gesundheitszustand aktuell überall in den Schlagzeilen ist.

Getty Images Damon Herriman, Arka Das, Sophie Wilde, Miranda Otto, Jeffrey Walker, Patrick Gibson und Sam Neill

Getty Images Patrick Gibson bei der Premiere von "The Portable Door" im März 2023

Getty Images Sophie Wilde bei der Premiere von "The Portable Door" im März 2023

