Leukämie-Diagnose: Sam Neill versichert, es geht ihm gut!

Sam Neill (75) gibt ein kurzes Update zu seinem Gesundheitszustand. Am Freitag hatte die Nachricht die Runde gemacht, dass der Jurassic Park-Darsteller an Leukämie im dritten Stadium leidet. Er hatte in einem Interview offen über die Schock-Diagnose gesprochen und auch in seinen Memoiren "Did I Ever Tell You This?", die am 21. März erscheinen, wird seine Erkrankung thematisiert werden. Dennoch scheint der Schauspieler frohen Mutes zu sein: Nun versicherte Sam seinen Fans, dass sie sich keine Sorgen um ihn machen müssen.

Auf seinem Instagram-Account teilte der 75-Jährige ein rund dreiminütiges Video, in dem er ausführlich auf seine Krebs-Diagnose eingeht. So erzählte der Autor, dass sein Gesundheitszustand aktuell überall in den Schlagzeilen sei, was er sehr ermüdend fände. "Wie ihr seht, lebe ich und es geht mir gut. Ich bin seit acht Monaten in Krebsremission, was sich wirklich gut anfühlt. Ich bin gesund und munter und gehe zur Arbeit", schilderte Sam.

Er fuhr fort, dass er sich wünschen würde, es ginge mehr um seine Memoiren und weniger um seine Leukämie. "Ich wollte eigentlich nie ein Buch schreiben, aber ich brauchte etwas zu tun, während ich in Behandlung war. Ich bin es gewohnt, zur Arbeit zu gehen, und plötzlich konnte ich nicht mehr zur Arbeit gehen", verriet der gebürtige Brite humorvoll. "Ich hoffe also, dass es euch gefällt, und wir sollten uns nicht zu viele Gedanken über 'all das' machen, denn mir geht es gut", versicherte er abschließend.

