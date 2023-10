Nach Krebsdiagnose: Sam Neill hat keine Angst vor dem Tod

Sam Neill (76) spricht offen über seine Erkrankung. Der britische Schauspieler ist vor allem durch die Jurassic Park-Filme bekannt – darin hatte er die Figur des Alan Grant verkörpert. Ende vergangenen Jahres änderte sich sein Leben abseits der Kameras aber schlagartig: Bei dem Action-Star wurde Leukämie diagnostiziert. Das hatte Sam mit Sicherheit erst mal verdauen müssen. Nun verrät er: Angst vor dem Sterben hat er aber nicht...

Im Interview mit ABC zeigt Sam sich kämpferisch. "Ich habe in keiner Weise Angst vor dem Tod. Das beunruhigt mich nicht", erklärte der 75-Jährige. Der Gedanke an den Tod mache ihn eher wütend, dennoch wolle er weiterhin das Beste aus seinem Leben machen. "Ich würde mich nur ärgern, weil es viele Dinge gibt, die ich noch tun möchte", räumte Sam weiter ein. Aktuell bessert sich der Gesundheitszustand des Hollywoodstars – die Behandlungen würden gut bei ihm anschlagen und die Krankheitssymptome seien zurückgegangen.

Anfang des Jahres machte Sam seine Krebserkrankung publik. Damals versicherte er seinen besorgten Fans, dass es ihm so weit gut ginge. Diesbezüglich erklärte der "Peaky Blinders"-Darsteller aber in seinem aktuellen Interview auch: "Im vergangenen Jahr gab es Zeiten, in denen ich mich im Spiegel betrachtete und das kein schöner Anblick war."

Jurassic World: Ein neues Zeitalter, Universal Pictures Sam Neill in "Jurassic World: Ein neues Zeitalter"

Getty Images Sam Neill im September 2019

Getty Images Sam Neill, Schauspieler

