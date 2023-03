Fehldiagnose: Sam Neills Arzt verwechselte Krebs mit Corona

Sam Neill (75) musste im vergangenen Jahr eine schwere Zeit durchmachen. Der "Jurassic Park"-Darsteller verkündete vor wenigen Tagen schockierende Neuigkeiten: Er hat Leukämie. Mittlerweile ist der Neuseeländer schon seit rund acht Monaten in Krebsremission. Doch bevor der Krebs bei ihm gefunden worden war, hatte man ihm eine andere Diagnose gestellt. Sams Ärzte dachten, seine Krebs-Symptome hängen mit einer Corona-Erkrankung zusammen!

In seinen Memoiren "Did I Ever Tell You This?" berichtet der 75-Jährige darüber, wie der Krebs bei ihm erkannt wurde. Er habe Knoten an seinem Hals gefunden und sei damit zu einem Arzt gegangen: "Er versicherte mir, dass meine klumpigen Drüsen auf eine unentdeckte Corona-Erkrankung zurückzuführen seien, und dass sie noch eine Weile bleiben würden." Eine Woche später habe man ihm dann aber für weitere Tests ins Krankenhaus geschickt: "Innerhalb weniger Tage lag ich in einem Krankenbett und bekam alle möglichen Chemikalien in mein System geleitet, die alles an Bord abtöteten", schildert der Schauspieler.

Seinen Gesundheitszustand hielt Sam in der Zeit aber geheim. Dass momentan so viel darüber gesprochen wird, findet der Filmstar auch besonders nervig: "Meine Neuigkeiten scheinen im Moment überall in den Nachrichten zu sein und es heißt die ganze Zeit nur 'Krebs! Krebs! Krebs!' Das ist etwas ermüdend, denn wie Sie sehen, lebe ich und es geht mir gut", erklärte er kürzlich über Instagram.

Getty Images Sam Neill im Juni 2019

