Peinlich: Sam Neills Sohn pupste neben Prinzessin Diana!

Das war für alle Beteiligten wohl ein unvergessliches Erlebnis! In der "Today Show" erinnerte sich der Schauspieler Sam Neill (76) an ein besonderes Ereignis zurück. Im Jahr 1993 hatte der Film Jurassic Park eine royale Premiere gefeiert – als Darsteller war Sam natürlich auch dort gewesen und hatte seinen Sohn Tim als Begleitung mit dabei. Ihnen wurde sogar eine besondere Ehre zuteil: Sie durften neben Prinzessin Diana (✝36) Platz nehmen. Ganz reibungslos verlief das aber nicht. "Mein Sohn saß auf der anderen Seite von mir, und das war irgendwie unglücklich, denn sobald es spannend wurde, etwa nach 45 Minuten, nahm ihn der Film so mit – er war zu diesem Zeitpunkt etwa zehn Jahre alt – dass er anfing zu furzen", erklärte er.

"Es war zwar nicht hörbar, aber es hat sehr gestunken", führte er weiter aus und ergänzte: "Es gab eine Art Luftzug durch den Kinosaal, der in die Richtung der Prinzessin zog. Und ich stand da in meinem Anzug und mit Fliege und so und schwitzte wie verrückt, weil ich dachte: 'Die Prinzessin wird denken, das bin ich. Und in Wahrheit ist es aber dieser kleine Junge hier.'" Aus dem stinkigen Vorfall habe Sam schließlich Konsequenzen gezogen. "Er ist jetzt erwachsen... Aber ich werde nie wieder mit ihm zu einer Premiere gehen", witzelte er.

Für gewöhnlich hält der Filmstar sein Leben aber aus der Öffentlichkeit heraus – nur selten teilt er solch private Anekdoten. Im März des vergangenen Jahres machte Sam dann aber traurige Neuigkeiten publik: Er ist an Leukämie erkrankt. Damals verriet er, dass er sich bis an sein Lebensende einer Chemotherapie unterziehen muss. "Ich kann nicht so tun, als ob das letzte Jahr nicht seine dunklen Momente hatte", gestand er damals im Interview mit Guardian. Dennoch sei er "dankbar für jeden Tag und für all seine Freunde".

Anzeige Anzeige

Jurassic World: Ein neues Zeitalter, Universal Pictures Sam Neill in "Jurassic World: Ein neues Zeitalter"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Neill, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sam die Geschichte öffentlich macht? Ich finde das superlustig! Na ja, ich finde, das muss nicht sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de