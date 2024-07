Sam Neill stand trotz Krebsdiagnose weiter vor der Kamera

2022 wurde Sam Neill (76) mit Blutkrebs im dritten Stadium diagnostiziert. Doch der Jurassic Park-Star wollte sich von dieser schlechten Nachricht nicht unterkriegen lassen. Trotz seiner Chemotherapie ging er für die Dreharbeiten der Serie "Die Zwölf" regelmäßig ans Set. "Es bedeutete nur, dass man jede zweite Woche das Wochenende vergessen musste, weil das ein bisschen düster war", erinnert sich Sam gegenüber Australian Story. Doch trotz der zermürbenden Behandlung und der Belastung durch die Arbeit blieb er optimistisch. "Es ist großartig, am Leben zu sein, zu arbeiten und an so schönen Orten wie York zu sein", schwärmt der Schauspieler.

"Ich hatte drei oder vier Monate lang eine einigermaßen konventionelle Chemotherapie, die brutal ist", schildert der Neuseeländer und fügt hinzu: "Ich habe wirklich um mein Leben gekämpft. Und alles war eine neue Welt und eine ziemlich beängstigende Welt." Sam wurde schließlich auf ein experimentelles Krebsmedikament gesetzt, das glücklicherweise zu wirken begann. Bis heute erhält er alle zwei Wochen eine Infusion. Seit fast zwei Jahren ist der Regisseur nun bereits in Remission, jedoch ist er stets darauf vorbereitet, dass das Medikament seine Wirkung verlieren könnte.

Durch seine Erkrankung hat der 76-Jährige sich bereits intensiv mit dem Thema Tod auseinandergesetzt. Die direkte Konfrontation scheint ihm geholfen zu haben. "Ich habe in keiner Weise Angst vor dem Tod. Das beunruhigt mich nicht", behauptete Sam bereits gegenüber ABC. Er erklärte: "Ich würde mich nur ärgern, weil es viele Dinge gibt, die ich noch tun möchte."

Getty Images Sam Neill bei den AACTA Awards 2019

Getty Images Sam Neill bei der Premiere von "Jurassic Park III" im Jahr 2001

