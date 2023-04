Im Krebskampf: Sam Neills Memoiren waren sein "Lebensretter"

Sam Neill (75) durchlebt eine harte Zeit. Der Schauspieler ist vielen Fans vor allem durch die Jurassic Park-Filme als echter Action-Held bekannt. Vor wenigen Wochen machte der Hollywoodstar dann aber eine erschreckende Neuigkeit publik: Der Brite leidet an Leukämie, und zwar im dritten Stadium. Die schlimme Diagnose veränderte Sams Leben schlagartig – und bewegte ihn auch dazu, seine Memoiren zu schreiben!

Im Interview mit Nine erklärte der gebürtige Brite, er habe sich nach der Diagnose direkt in die Arbeit an seinem Buch gestürzt. "Arbeit ist das, was ich am besten kann. Ich bin nicht wirklich gut darin, nicht zu arbeiten, das ist die Wahrheit", schilderte er und fügte hinzu: "Ich habe mich immer für einen sehr faulen Menschen gehalten, und als man mir dann sagte, ich müsse faul sein, war das unerträglich!" Seine Memoiren zu schreiben, habe ihn von der Krankheit abgelenkt: "Das Buch war in gewisser Weise ein Lebensretter. Jetzt bin ich wieder im Beruf und könnte nicht glücklicher sein."

Seit mehreren Monaten ist Sam inzwischen in Remission und erholt sich von den Behandlungen. Besorgten Fans hatte er deshalb zuletzt auch versichert, dass es ihm gut gehe: " Ich bin gesund und munter und gehe zur Arbeit!" Nach einer dunklen Zeit habe er nun wieder Hoffnung.

United Archives GmbH/ Action Press Jeff Goldblum, Sir Richard Attenborough, Laura Dern und Sam Neill in "Jurassic Park"

Getty Images Sam Neill, Dezember 2019

Getty Images Sam Neill, Schauspieler

