"Jurassic Park"-Star Sam Neill macht Krebs-Leiden publik

Sam Neill (75) macht eine schwere Zeit durch. Der Schauspieler steht bereits seit rund 50 Jahren vor der Kamera. Besonders bekannt wurde er mit seiner Rolle in Jurassic Park. Üblicherweise hält der 75-Jährige sein Privatleben eher aus der Öffentlichkeit raus. Doch nun machte er eine traurige Offenbarung: Der Zweifachvater leidet an Leukämie. Die Behandlung schlage zwar an, doch er müsse sich noch weiter der Chemotherapie unterziehen.

