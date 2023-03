Teurer Lebensstil: So viel gibt Olivia Wilde im Monat aus

Olivia Wilde (39) hat wohl viele Rechnungen zu bezahlen. Seit November 2020 gehen die Dr. House-Darstellerin und Jason Sudeikis (47) getrennte Wege, nachdem sie sieben Jahre lang verlobt waren. Vor Gericht streiten sich die beiden Schauspieler aber immer noch um das Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Kinder Daisy und Otis. Im Laufe der Gerichtsverhandlung musste die Regisseurin nun auch ihre Konten offen legen. So viel Kohle verprasst Olivia Monat für Monat!

In den Gerichtsdokumenten, die Radar Online vorliegen, gibt die 39-Jährige genaue Einblicke in ihr Vermögen und ihre monatlichen Ausgaben. Laut ihren Angaben besitzt die zweifache Mutter rund 600.000 Euro auf ihren Bankkonten. Außerdem habe sie mehrere Millionen Euro in Aktien und Immobilien investiert. Was aber besonders überrascht: Olivia gibt jeden Monat knapp 100.000 Euro aus! Unter die Summe fallen etwa 4.000 Euro für Wäsche- und Reinigungsdienste, 54.000 Euro für Hypothekenzahlungen und 6.000 Euro Nebenkosten ihres Hauses.

Das Ex-Paar kämpft schon seit Monaten öffentlich um das Sorgerecht für die Kids. Im vergangenen Jahr waren der "Don't Worry Darling"-Produzentin sogar bei ihrer Filmpremiere Sorgerechtspapiere übergeben worden. Der "Ted Lasso"-Darsteller habe dies aber nicht absichtlich eingefädelt, um sie bloß zustellen. "Er würde niemals dulden, dass er ihr auf so unangemessene Weise zugestellt wird", erklärte ein Insider gegenüber Variety.

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde und Jason Sudeikis im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Olivia Wild auf der CinemaCon 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de