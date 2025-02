Olivia Wilde zeigt sich an der Seite ihres Ex Jason Sudeikis

Olivia Wilde (40) und Jason Sudeikis (49) wurden am vergangenen Freitag bei einem entspannten Treffen in Los Angeles gesichtet. Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, zeigten sich die beiden Schauspieler gut gelaunt. Olivia trug ein Business-Casual-Outfit aus Blazer, Jeans und Sonnenbrille, während Jason in einem Hoodie und khakifarbenen Hosen eher lässig gekleidet war. Das Zusammentreffen der Ex-Partner kommt nur wenige Tage, nachdem Olivia bei einem Basketballspiel erstmals öffentlich mit ihrem neuen Freund, dem Schauspieler und ehemaligen Basketballspieler Dane DiLiegro, gesichtet wurde.

Nach ihrer viel beachteten Trennung von Popstar Harry Styles (31) im Jahr 2022 soll Olivia ihr Leben neu geordnet haben, um sich auf sich selbst und ihre Familie zu konzentrieren. Laut einem Insider möchte die Schauspielerin ihre aktuelle Beziehung künftig zurückhaltender handhaben. Mit Dane DiLiegro scheint es aktuell locker zu laufen. Die beiden teilen eine Liebe für Sport und verbringen gerne Zeit miteinander. Quellen aus Olivias Umfeld berichteten der Daily Mail, dass sie den 36-jährigen Schauspieler als "unglaublich attraktiv" empfindet und sie "viel gemeinsam" haben.

Olivia und Jason blicken beide auf eine bewegte Vergangenheit zurück, die nicht nur berufliche Kapitel, sondern auch turbulente private Zeiten umfasst. Jason, bekannt durch die Erfolgsserie "Ted Lasso", und Olivia, die durch Filme wie "Don't Worry Darling" bekannt wurde, hatten aber auch nach ihrer Trennung immer wieder die Bedeutung ihrer Kinder betont. Olivia äußerte sich 2022 in einem Interview während ihres Auftritts in der "Kelly Clarkson (42) Show" offen darüber, wie die Trennung es ihr ermöglicht habe, tiefere Gespräche über Familie und Emotionen mit ihren Kindern zu führen. Nun scheint sie nicht nur beruflich, sondern auch privat ihren Weg gefunden zu haben – mit einem neuen Partner an ihrer Seite und einer funktionierenden Familienbasis.

Backgrid Jason Sudeikis und Olivia Wilde, Mai 2023

Getty Images Olivia Wilde, September 2024

