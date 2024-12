Mit diesem Bollywood-Star posiert Olivia Wilde auf Filmfest

Beim Red Sea International Film Festival 2024 in Dschidda treffen sich vom 5. bis 14. Dezember zahlreiche Stars der Branche in Saudi-Arabien. Vor Ort gibt es sogar einige überraschende Begegnungen auf dem roten Teppich, wie neueste Aufnahmen der Veranstaltung im Netz beweisen. So geht derzeit ein Video auf X viral, das die Interaktion von Hollywood-Star Olivia Wilde (40) mit einem Schauspielkollegen festhält – dieser stammt jedoch aus der Bollywood-Branche! Die Rede ist von niemand Geringerem als dem indischen Filmstar Ranbir Kapoor. In dem Clip geben sich die beiden lächelnd die Hand und posieren sogar einen Moment lang zusammen für die Fotografen.

Der Schauspieler entscheidet sich zu dem festlichen Anlass für ein elegantes Outfit mit klassisch indischen sowie westlichen Elementen in den Farben Rot und Schwarz. Dazu kombiniert er eine schicke, dunkle Sonnenbrille. Die "Don't Worry Darling"-Bekanntheit glänzt auf dem glamourösen Event ganz in Weiß mit einem bodenlangen Kleid. Olivia kombiniert zu ihrem Look schlichten Goldschmuck und lässt die langen Haare offen über ihre Schultern fallen. Der Anblick von Ranbir und Olivia sorgt an dem Abend somit für einen regelrechten Wow-Moment, den die Stars sicher nicht so erwartet hatten.

Sobald Olivia etwas freie Zeit zwischen ihren spannenden Jobs und den luxuriösen Events findet, verbringt die Regisseurin diese offenbar am liebsten mit ihrem Nachwuchs. So wurde sie erst vor wenigen Monaten beim gemeinsamen Shopping mit ihrer Tochter Daisy (8) gesichtet. Zusammen schlenderten die beiden völlig entspannt durch das sonnige Los Angeles. Auf Fotos, die der Daily Mail vorlagen, waren die beiden in gemütlicher Freizeitkleidung beim Besuch eines Lebensmittelgeschäfts zu sehen.

Getty Images Ranbir Kapoor beim Red Sea International Film Festival 2024

Instagram / oliviawilde/?hl=en Olivia Wilde zeigt sich mit Tochter Daisy auf Instagram, 2021

