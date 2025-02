Nach Harry-Styles-Trennung: Olivia Wilde ist wohl verliebt

Olivia Wilde (40) scheint endlich wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben. Wie ein Insider gegenüber Life & Style verriet, hat die Schauspielerin wohl einen neuen Mann an ihrer Seite: den ehemaligen Basketballspieler Dane DiLiegro. "Das ist der erste Mann, in den sie sich wirklich verliebt hat, seit sie mit Harry Styles (31) zusammen war", plauderte die Quelle aus. Olivia, die 2022 ihre fast zweijährige Beziehung mit Harry beendete, soll laut dem Informanten besonders von Danes Humor und seiner liebevollen Art begeistert sein: "Lange Zeit war Harry ihr Ein und Alles, niemand konnte ihm das Wasser reichen, und dann traf sie auf Dane. Er ist nicht nur unglaublich gut aussehend, sondern auch sehr witzig und so charmant."

Die neue Romanze zwischen Olivia und Dane befindet sich wohl noch am Anfang, aber das scheint die Schauspielerin nicht zu stören. Vielmehr soll ihre neue Beziehung ihr helfen, endgültig mit der Vergangenheit abzuschließen. "Noch besser wäre es, wenn [Dane] eine langfristige Option wäre. Sie ist eine alleinerziehende Mutter mit einem vollen Terminkalender, da ist ein Partner viel besser als das Hamsterrad des Datings", räumte der Tippgeber ein, betonte jedoch auch: "Aber der erste Schritt besteht darin, Harry endgültig zu vergessen und Dane scheint ihr dabei zu helfen, das zu erreichen."

Bereits Ende Januar wurden Olivia und Dane zum ersten Mal bei einem gemeinsamen Treffen gesichtet, was die Gerüchteküche um ihre Beziehung anheizte. Beobachter berichteten, dass die beiden zu diesem Zeitpunkt harmonisch und gut gelaunt wirkten. Schon damals war zu sehen, dass zwischen der Schauspielerin und ihrem Kollegen eine besondere Chemie herrschte. Kurz darauf wurden sie turtelnd bei einem Basketballspiel gesichtet: Auf Fotos, die der Daily Mail vorlagen, war damals zu sehen, wie Olivia sich mehrfach an den Ex-Basketballspieler kuschelte und dabei bis über beide Ohren strahlte.

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

