Ist dieser Schauspieler die neue Flamme von Olivia Wilde?

Kürzlich sorgte Olivia Wilde (40) bei einem Basketballspiel der Lakers in Los Angeles für Aufsehen. Die Schauspielerin wurde in Begleitung des Kollegen Dane DiLiegro gesichtet. Die beiden wirkten besonders während ihrer Gespräche auffällig vertraut. US-Medien wie Page Six berichteten, dass Olivia sich mehrfach nah zu Dane beugte, um mit ihm zu sprechen. Ob es sich bei dem Spielbesuch um ein romantisches Date handelte, blieb jedoch unklar. Eine innige Geste wie eine Umarmung oder ein Kuss gab es nicht, dennoch schien die Chemie zwischen den beiden zu stimmen.

Laut einem Insider, der ebenfalls von Page Six zitiert wurde, genießt Olivia aktuell vor allem lockere Verabredungen. "Sie hat Dates und Spaß", erklärte die Quelle, betonte jedoch auch, dass die Schauspielerin momentan keine ernsthafte Beziehung sucht – wohl auch, weil ihre beruflichen Verpflichtungen viel Raum einnehmen. Ihre letzte bekannte Romanze, die Beziehung mit Harry Styles (30), endete im November 2022 nach zwei Jahren. Davor war sie neun Jahre lang mit Schauspieler Jason Sudeikis (49) zusammen, mit dem sie zwei Kinder hat: Sohn Otis (10) und Tochter Daisy (8).

Der Mann, mit dem Olivia ihre Zeit beim Basketballspiel verbrachte, ist bislang vor allem als junger Schauspieler bekannt geworden. Dane DiLiegro, der vor seiner Schauspielkarriere professionell Basketball spielte, hat seit 2020 in Produktionen wie "American Horror Stories" und dem Film "Prey" mitgewirkt. Auch privat gibt sich Dane eher zurückhaltend: Auf seinem Instagram-Profil teilt er überwiegend Fotos mit seiner Familie und Freunden, während vergangene Beziehungen dort keine Spur hinterlassen haben. Ob sich zwischen ihm und Olivia mehr entwickeln könnte oder ob es bei einem lockeren Treffen bleibt, wird wohl erst die Zukunft zeigen.

Getty Images Olivia Wilde , Dezember 2024

Instagram / oliviawilde/?hl=en Olivia Wilde zeigt sich mit Tochter Daisy auf Instagram, 2021

