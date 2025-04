Olivia Wilde übt Kritik an Katy Perrys Weltraum-Ausflug

Olivia Wilde (41) hat mit einer ironischen Reaktion auf Katy Perrys (40) Weltraumausflug für Aufsehen gesorgt. In ihrer Instagram-Story teilte die Schauspielerin ein Meme, das die Sängerin nach der Landung der Blue-Origin-Kapsel zeigt. Auf dem Bild hielt Katy ein Gänseblümchen in der Hand, das sie ihrer Tochter Daisy Dove (4) widmete. Olivia kommentierte das Bild mit den Worten: "Eine Milliarde Dollar hat wohl ein paar gute Memes eingebracht, schätze ich." Neben Katy waren bei der ersten rein weiblichen Mission des Raumfahrtunternehmens auch Lauren Sánchez (55), Gayle King (70) sowie drei Wissenschaftlerinnen an Bord.

Doch nicht nur die Schauspielerin äußerte sich kritisch zu dem Flug. Bereits vorab hatte Olivia Munn (44) in der NBC-Show "Today with Jenna and Friends" die Mission hinterfragt. "Ich weiß, das ist vielleicht nicht cool zu sagen, aber es gibt gerade so viele wichtigere Dinge auf der Welt", erklärte sie während der Sendung. Auch Model Emily Ratajkowski (33) bezeichnete den Weltraumflug auf TikTok als Sinnbild für absurdes Verhalten in Krisenzeiten. Die Besatzungsmitglieder, darunter auch Lauren, die Verlobte von Jeff Bezos (61), reagierten auf diesen Gegenwind mit Leidenschaft. "Das Feedback junger Mädchen, was das für sie bedeutet, ist unbezahlbar", erklärte sie gegenüber People.

Der Flug von Katy und den anderen Crewmitgliedern soll laut Blue Origin ein Zeichen für weibliche Stärke und wissenschaftlichen Fortschritt sein. Die Popsängerin selbst bezeichnete die Reise ins All als "Symbol für Entschlossenheit und Stärke aller Frauen". Dabei war es nicht das erste Mal, dass Blue Origin Geschichte schrieb. Das Unternehmen von Jeff Bezos hat in den vergangenen Jahren bereits elf bemannte Flüge durchgeführt und ermöglicht Weltraumausflüge, die für die Teilnehmenden lebensverändernd sind. Katy, die ihre Tochter Daisy nach dem Gänseblümchen benannt hat, unterstrich diese Verbundenheit mit ihrem emotionalen Moment bei der Landung: Mit einem Kuss auf den Boden zeigte sie, dass ihre Reise in den Weltraum tiefgehende Spuren hinterlassen hat.

Blue Origin/Mega Die Crewmitglieder der Blue-Origin-All-Expedition

Blue Origin/Mega Die Crew der All-Expedition von Blue Origin, darunter Katy Perry, Lauren Sánchez und Gayle King

