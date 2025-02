Olivia Wilde und Dane DiLiegro turteln beim Basketballspiel

Oh, là, là! Olivia Wilde (40) scheint ihre neue Romanze bei einem Basketballspiel der Lakers in Los Angeles am vergangenen Donnerstag zu bestätigen. Die Schauspielerin wurde in Begleitung von ihrem Kollegen Dane DiLiegro gesichtet, mit dem sie schon öfter auffällig vertraut unterwegs war. Wie neue Schnappschüsse der Turteltauben zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, konnten sie kaum die Finger voneinander lassen. So kuschelte sich die Darstellerin sichtlich liebevoll an den ehemaligen Basketballspieler heran und strahlte über das ganze Gesicht.

Laut Page Six hat ein Insider bereits verraten, dass die Berühmtheit ihr Liebesleben aktuell eher entspannt angeht. So suche sie zuletzt vor allem lockere Verabredungen. "Sie hat Dates und Spaß", erläuterte die Quelle. Ihre vergangenen Romanzen sorgten für ziemlich viele Schlagzeilen. Insbesondere ihre Beziehung mit dem ehemaligen One Direction-Star Harry Styles (31) verfolgten die Fans gespannt. Jedoch trennten sich die beiden im November 2022 nach zwei Jahren.

Die längste Beziehung von Olivia war mit Jason Sudeikis (49). Sie waren ganze neun Jahre ein Pärchen und krönten ihre Liebe mit der Geburt ihrer Kinder Otis (10) und Daisy (8). Zwischen 2022 und 2023 lieferten sich die Ex-Partner jedoch einen heftigen Gerichtsstreit um das Sorgerecht. Schließlich einigten sie sich darauf, dass der Komiker seiner Verflossenen monatlich umgerechnet 25.000 Euro Unterhalt zahlt. Das Wohl ihres Nachwuchses sei die höchste Priorität für die Eltern. "Mein Ex und ich sind uns einig, dass die Kinder alles für uns sind", erklärte Olivia bei der "The Kelly Clarkson Show".

Getty Images Gemma Chan, Harry Styles, Sydney Chandler und Olivia Wilde posieren bei den Filmfestspielen

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde, Dezember 2019

