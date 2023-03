Neues Tattoo: Seitenhieb gegen Anna-Carina Woitschacks Ex?

Sie hat ein neues Tattoo! Anna-Carina Woitschack (30) ist eine deutsche Sängerin und wurde 2011 durch ihre Teilnahme an der Castingshow DSDS bekannt, bei der sie den achten Platz belegte. Zwei ihrer Alben erreichten wenig später die Top-Ten-Platzierung in den Charts. 2020 heiratete die Blondine den Musiker Stefan Mross (47) vor laufenden Kameras in der TV-Show "Schlagerlovestory". Doch bereits im November 2022 gab das Paar seine Trennung bekannt. Beendet Anna-Carina nun mit ihrem neuen Tattoo ein für alle Mal dieses Kapitel?

"Es ist ein besonderer Tag", begann die Sängerin ihre Instagram-Story und teilte ihren Followern mit, dass sie sich erneut tätowieren lasse. Dabei solle es sich um ein ganz spezielles Tattoo handeln: "Es wird ein Schriftzug. Das verrate ich jetzt schon mal. Ein Satz, der mir sehr viel bedeutet und absolut in meine letzten Monate passt", erklärte Anna-Carina. Im Netz gab sie dann wenig später die Botschaft preis: "Niemals ein Fehler, immer eine Lektion." Ob sie damit wohl auf ihre Ex-Beziehung anspielte?

"Es wird kein Liebes-Tattoo", stellte Anna-Carina bereits zuvor klar. Und das, obwohl sie knapp zwei Jahre mit Stefan verheiratet war. Dieser ist jedoch inzwischen schon wieder in festen Händen – und zwar in denen von Anna-Carinas ehemaliger bester Freundin: Eva Luginger. Daamit scheint die Sängerin jedoch ihren Frieden gefunden zu haben. Immerhin ist sie auch wieder vergeben.

Anzeige

Getty Images Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei der 26. Jose Carreras Gala

Anzeige

Getty Images Anna-Carina Woitschack im April 2022

Anzeige

ActionPress / THÜRINGEN PRESS Anna-Carina Woitschack mit Stefan Mross bei "Immer Wieder Sonntags"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de