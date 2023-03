Kopiert Eva Luginger etwa Ex-BFF Anna-Carina Woitschack?

Es scheint, als wolle Eva Luginger in die Fußstapfen ihrer einstigen besten Freundin treten. Anfang März hatte Stefan Mross (47) bekannt gegeben, mit der Schlagersängerin liiert zu sein – und sorgte damit prompt für Aufruhr. Die Neue an seiner Seite ist keine geringere als die ehemalige beste Freundin seiner Ex Anna-Carina Woitschack (30). Bereits kurz darauf wurde gemunkelt, die Musikerin habe vor, in die Fußstapfen der Blondine zu treten. Doch ist das wirklich so? Eva schnappt sich nicht nur Anna-Carinas Mann, sondern scheint nun auch ihre Social-Media-Präsenz zu kopieren...

Eingefleischte Fans der 30-Jährigen wissen, dass sich diese zu Beginn der Woche gerne mit den Worten "Ich wünsche Euch einen tollen Start in die neue Woche!" auf Instagram meldet. Auch Eva scheint diesen Gruß neuerdings für sich entdeckt zu haben. Erst am Dienstag meldete sich die Sängerin mit exakt denselben Worten bei ihren Fans. Doch damit nicht genug! Wie Anna-Carina teilt auch die Brünette offenbar gerne Clips im Netz, die ihre Bewunderer beim Nachsingen ihrer Songs zeigt. Ob das ein Zufall ist?

Janine Pink (35), die mit Anna-Carina befreundet ist, ist sich sicher: Eva möchte nun auch ein Stück von der Torte abhaben. "Ja, sie fand halt das Leben toll – im Rampenlicht zu stehen, so eine Karriere anzustreben", hatte der Reality-TV-Star vor wenigen Wochen im Interview mit RTL geäußert.

Instagram / eva_luginger Eva Luginger, Sängerin

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

Instagram / eva_luginger Eva Luginger im Oktober, 2022

