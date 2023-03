Victoria Pedretti an ihrem Geburtstag sexuell belästigt

Victoria Pedretti (27) musste eine schreckliche Erfahrung machen. Die Schauspielerin erlangte vor allem durch ihre Rollen in den Serien "Spuk in Hill House" und dem Netflix-Hit You große Bekanntheit. Mittlerweile folgen ihr über zwei Millionen Menschen im Netz. Hier ist sie jedoch nicht sonderlich aktiv. Ihr letzter Beitrag ist vom 4. Februar 2023. Doch vor Kurzem soll Victoria einen Post hochgeladen haben, in dem sie von ihrer Erfahrung mit sexueller Belästigung sprach.

Wie das britische Magazin BuzzFeed berichtete, hatte die 28-Jährige einen Beitrag auf ihrem Social-Media-Kanal veröffentlicht – löschte ihn jedoch zügig wieder. Darin schilderte sie, dass sie ein bekannter Schauspieler auf einer Party an ihrem Geburtstag angesprochen und gesagt habe: "Ich habe mir auf dich so oft einen heruntergeholt." Dabei sei sie vor allem erschrocken darüber gewesen, dass er vorher "ausgedrückt hat, wie sehr er [sie] als Schauspielerin respektiert".

Ihre Follower sollen versucht haben, ihr zu entlocken, um welchen Schauspieler es sich dabei handelte. Doch dazu wollte sie sich scheinbar nicht äußern. "Glaubt mir, ich habe dieser Person gesagt, wenn ich jemals wieder so etwas im Zusammenhang mit ihm höre, dann haben wir ein Problem", habe sie in ihrer Instagram-Story erklärt.

Getty Images Victoria Pedretti im Juni 2019

Netflix Victoria Pedretti in "You"

Getty Images "You"-Star Victoria Pedretti bei den MTV Movie and TV Awards 2019

