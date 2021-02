Bald treibt Joe Goldberg (Penn Badgley, 34) wieder sein Unwesen! Die ersten beiden Staffeln der Serie You erfreuten sich großer Beliebtheit. Das Format dreht sich um den Buchhändler Joe Goldberg, der sich als krankhafter Stalker entpuppt und dabei sogar über Leichen geht. Die Dreharbeiten zur dritten Season haben bereits angefangen. Und nun wächst die Vorfreude der Fans immer mehr, denn: Inzwischen steht der komplette Cast der Fortsetzung fest!

Altbekannte Gesichter

Neben Gossip Girl-Star Penn ist auch Victoria Pedretti (25) in der Rolle der Love Quinn wieder dabei. In der vergangenen Staffel verliebten sich die beiden und wurden ein Paar. Durch die letzte Episode der vergangenen Season ist bereits bekannt, dass Victorias Figur in der Fortsetzung von Joe schwanger ist.

Das sind die weiblichen Neuzugänge

Neben den altbekannten Gesichtern stoßen in der Fortsetzung auch wieder neue Charaktere zum Cast. Darunter ist die Figur der Schauspielerin Shalita Grant (32), die vor allem durch "NCIS: New Orleans" bekannt wurde. Bei "You" wird sie den Charakter Sherry verkörpern: Eine lokal bekannte Influencer-Mama, die von ihren Followern sehr bewundert wird. Auch "The 100"-Darstellerin Tati Gabrielle wird in der Serie in die Rolle einer neuen Figur schlüpfen: Marianne ist eine nüchterne Bibliothekarin, die mit persönlichen Problemen zu kämpfen hat. Gleichzeitig versucht sie für sich und ihr Kind eine bessere Zukunft zu schaffen.

Auch männliche Neuzugänge dürfen nicht fehlen

Neben den weiblichen Charakteren gibt es auch einige neue männliche Figuren, verkörpert beispielsweise von Schauspieler Travis Van Winkle (38). Ihn kennt man bereits durch Filme wie "Transformers". In der Serie wird er die Rolle des Cary spielen, eines wohlhabenden Gründers seiner eigenen Supplement-Firma.

Und damit nicht genug: Auch Dylan Arnold spielt in der Fortsetzung mit. Ihn kennt man bereits aus der Erfolgsreihe "After". Er wird Theo spielen, einen Collegestudenten mit Suchtproblem und angespannter Beziehung zum Vater.

Wann ist es so weit?

Einen genauen Starttermin für die Fortsetzung gibt es bis jetzt noch nicht. Da die Dreharbeiten bereits laufen, können Fans aber damit rechnen, dass die Serie noch dieses Jahr erscheinen wird. Die Zuschauer können also gespannt sein – denn die Geschichten um die neuen Figuren klingen äußerst vielversprechend!

Beth Dubber/Netflix Victoria Pedretti und Penn Badgley in der Serie "You", Staffel 2

Instagram / shalitagrant Shalita Grant, Schauspielerin

Faye Sadou Tati Gabrielle, Schauspielerin

Instagram / travisvanwinkle Travis Van Winkle, Schauspieler

Instagram / dylanheyarnold Dylan Arnold, Schauspieler

