Diese Plot-Entwicklung hatte es in sich! In der dritten Staffel des Netflix-Hits You ziehen Joe Goldberg (gespielt von Penn Badgley, 34) und Love Quinn (Victoria Pedretti, 26) ihren gerade geborenen Sohn Henry auf. Ein Schritt, den nicht jeder Fan dem toxischen Paar geraten hätte. Doch auch die Dreharbeiten hatten es offenbar in sich: Denn statt mit einer Puppe wurde mit einem echten Baby gedreht – was für den Cast durchaus eine Herausforderung war!

Es seien nur wenige Drehtage gewesen, in denen ein Kleinkind mit am Set gewesen sei, verrieten Penn und Victoria im Interview mit The Wrap: "Doch es war trotzdem keine leichte Angelegenheit. Mit einem Baby zu schauspielern, ist schon deshalb schwierig, weil das Kind gar kein Interesse an dem hat, was wir da machen." Es sei einerseits eine tolle Abwechslung, andererseits auch unwägbar, weil das Neugeborene sich eben nicht immer an den Drehplan halte, lachten die beiden.

Die Fans danken ihren Stars diese Strapazen jedoch: Denn "You" ist weltweit ein Mega-Erfolg! In den deutschen Charts des Streaminganbieters entthronte die Show sogar die Rekordserie Squid Game. Der koreanische Exportschlager hatte die Top Ten seit seinem Erscheinen angeführt.

Beth Dubber/Netflix Victoria Pedretti und Penn Badgley in der Serie "You", Staffel 2

Netflix Penn Badgley und Victoria Pedretti bei "You"

Netflix / Noh Juhan Szene aus der Serie "Squid Game"

