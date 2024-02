"You"-Star Victoria Pedretti liebt jetzt diesen Schauspieler

Sie hat ihr privates Glück gefunden. Victoria Pedretti (28) wurde im November 2021 mit ihrem Co-Star Dylan Arnold (30) in Verbindung gebracht. Die You-Darstellerin und ihr Serienkollege sollen sich Insidern zufolge angenähert haben. Die beiden Schauspieler wurden zudem gemeinsam gesichtet. Offiziell wurde die Beziehung nicht bestätigt – zudem scheint die Amerikanerin ihr Herz bereits an einen anderen Mann verschenkt zu haben. Victoria zeigt sich mit ihrer neuen Flamme!

Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 28-Jährige Hand in Hand mit einem anderen Schauspieler. Bei Victorias Begleitung handelt es sich um Fred Hechinger, dem sie vor laufenden Kameras einen Kuss auf den Mund gab. Die Beauty war händchenhaltend mit dem "White Lotus"-Darsteller in New York unterwegs – Victoria und Fred genossen wohl einen romantischen Spaziergang.

Seit wann genau die beiden ein Pärchen sind, ist nicht bekannt. Victoria hatte in einem älteren Interview mit Elle verraten, dass sie eine Romantikerin sei. "Ich weiß nicht, ob ich an Seelenverwandte glaube, aber ich bin auf jeden Fall romantisch. Ich denke, jeder Künstler sollte romantisch sein", erklärte sie im Gespräch.

ActionPress Victoria Pedretti, Schauspielerin

Getty Images Victoria Pedretti, Schauspielerin

Getty Images Victoria Pedretti im Oktober 2018

