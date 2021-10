Penn Badgley (34) schlüpft ein weiteres Mal in die Rolle des Joe Goldberg! In der Serie You spielt der Schauspieler einen Stalker, der schon viele seiner Opfer tötete. Am 15. Oktober erschien die dritte Staffel der Thriller-Reihe und kletterte innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der deutschen Netflix-Charts. Doch noch bevor die Macher von diesem Erfolg wussten, wurde bekannt gegeben, dass es auch eine vierte Staffel geben wird. "Es war aufregend, Penn dabei zuzusehen, wie er Joe zu gruseligem, aber dennoch fesselndem Leben erweckt hat. Das gesamte 'You'-Team freut sich darauf, in Staffel vier, neue, dunkle Facetten der Liebe zu erkunden", erklärte die Autorin Sera Gamble in einem Statement, das People vorliegt.

