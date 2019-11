Wen wickelt Joe Goldberg wohl in der nächsten Staffel um den Finger? Der skrupellose New Yorker Buchhändler, gespielt von Penn Badgley (33), schockierte bereits in der ersten Staffel der Netflix-Serie You mit seinen kriminellen Machenschaften das Publikum. Darin stellte er unter anderem seiner Freundin Guinevere Beck – gespielt von Elizabeth Lail (27) – nach und brachte sie am Ende sogar um. Am 26. Dezember hat das Warten auf die zweite Staffel des Psycho-Thrillers endlich ein Ende. Die Fans dürfen auf den Beginn der Fortsetzung am zweiten Weihnachtsfeiertag gespannt sein: Denn mittlerweile ist auch klar, welche junge Dame dieses Mal ins Visier von Goldberg gerät!

Der Streaming-Dienst Netflix hat nun einen kleinen Trailer veröffentlicht. Darin wird zwar inhaltlich noch nicht allzu viel verraten, aber es wird zumindest ersichtlich, dass unter anderem die Schauspiel-Stars Victoria Pedretti (24) und Chris D'Elia wichtige Rollen einnehmen werden. Chris war vor seiner neuen Rolle im Netflix-Thriller primär als Stand-up-Comedian bekannt. Wie bereits vermutet, wird Victoria in der zweiten Staffel Joe Goldbergs neue Liebe spielen. "Er kommt gerade aus einer extremen Beziehung, die im Mord endete. Das Letzte, was er erwartet hat, ist, dass er direkt eine neue tolle Frau kennenlernen wird. Aber er verliebt sich tatsächlich erneut", verrät die Produzentin Sera Gamble im Cosmopolitan-Interview.

Gamble berichtet weiter, dass die Zuschauer in der zweiten Staffel einen weitaus intensiveren Eindruck von Joes Vergangenheit bekommen werden: "Er hatte eine ziemlich schreckliche Kindheit, die ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist." Ihr sei wichtig gewesen, auch zu thematisieren, dass viele Menschen schwierige Kindheiten durchleben mussten und sich dennoch nicht so bösartig wie Joe Goldberg verhalten.

Getty Images Penn Badgley bei einer Pressekonferenz zur Serie "You"

Getty Images Victoria Pedretti bei der "The Haunting Of Hill House"-Premiere im Oktober 2018

Backgrid Penn Badgley, September 2019

