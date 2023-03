Nach ihrem 68. Geburtstag: Ana Obregón ist Mutter geworden

Ihr Baby ist da! Ana Obregón ist eine spanische Schauspielerin und ist insbesondere durch ihre Auftritte in den spanischen Fernsehserien "A las once en casa" und "Ana y los 7" bekannt. Neben ihrer erfolgreichen Karriere war Ana auch stolze Mutter ihres Sohnes Aless, doch dieser verstarb im Alter von 27 Jahren an Krebs. Jetzt überrascht die 68-Jährige mit Neuigkeiten: Sie ist wieder Mutter geworden!

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Schauspielerin Großmutter geworden wäre, doch bei dem Kind auf ihrem Arm handelt es sich um ihr eigenes. Die Schnappschüsse in der Zeitschrift Hola zeigen, wie Ana mit einem Baby im Arm das Krankenhaus verlässt. Die Bekanntheit ließ ihren Nachwuchs von einer amerikanischen Leihmutter austragen. "Ein Licht voller Liebe kam in meine Dunkelheit. Jetzt werde ich nie wieder allein sein. Ich lebe wieder", schreibt sie im Netz.

Ihre Begeisterung teilen nicht alle. Der Fernsehmoderator Joaquín Prat kritisiert die Entscheidung der Neumutter: "Ich halte es für puren Egoismus, sich in Miami ein Kind zu kaufen, um Mutter zu werden. Ana Obregón hat mehr an sich selbst gedacht als an die Zukunft des Mädchens." Im Netz beschwert sich außerdem ein Follower, dass Ana die Leihmutter ausgenutzt und ausgebeutet habe.

Getty Images Ana Obregón bei einer Gala in Marbella 2022

Getty Images Schauspielerin Ana Obregón bei einem Filmfestival 2016

