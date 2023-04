Sind Beyoncé und Jay-Z nur wegen ihres Vermögens zusammen?

Ist bei diesem vermeintlichen Traumpaar alles nur Show? Bereits vor über zwanzig Jahren hatten Beyoncé (41) und Jay-Z (53) sich erstmals gedatet. Die beiden Musiker waren auch beruflich miteinander involviert und kreierten gemeinsam Hits wie "Crazy In Love". 2008 schlossen sie bei einer heimlichen Zeremonie den Bund fürs Leben. Drei gemeinsame Kinder vervollständigten das Familienglück. Die langjährige Beziehung war aber auch von Fremdgehgerüchten durchzogen. Dennoch scheinen die beiden sich stets wieder zusammenzuraufen und zeigen sich als glückliches Ehepaar. Sind Beyoncé und Jay-Z nur wegen ihres Vermögens nicht geschieden?

Ein Freund der Familie behauptet gegenüber Bild am Sonntag, dass das gemeinsame Vermögen von zwei Milliarden US-Dollar der einzige Grund sei, warum die beiden verheiratet bleiben. Eine Scheidung würde für beide zum kostspieligen Albtraum werden. Beyoncé und ihr Mann sollen sogar längst in getrennten Betten schlafen. Während der Rapper die Ehe als einengend empfinde, fühle seine Frau sich von ihm unter Druck gesetzt. Womöglich bereut es die 29-fache Grammy-Gewinnerin nun, Privates und Geschäftliches zu verbinden, denn Jay-Z ist nach wie vor ihr Manager. Anstatt ihre Karriere weiter voranzutreiben, wolle sie sich aber mehr auf die Kinder konzentrieren.

In ihrer Musik lässt Beyoncé immer wieder Aggressionen gegen ihren Partner raus oder scheint auf seine Affären hinzuweisen. Doch auch mögliche Liebeserklärungen finden sich in ihren Songtexten oft wieder. "Du kannst nicht anders, als in meiner Nähe du selbst zu sein [...]. Und ich weiß, dass niemand perfekt ist, also lasse ich dich sein, ich lasse dich sein", sang sie in ihrem Lied "Plastic Off The Sofa".

Anzeige

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der "The Lion King"-Premiere in London, 2019

Anzeige

Instagram / beyonce Beyoncé und Jay-Z im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Beyoncé bei den Grammy Awards, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de