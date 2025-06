Beyoncé im Höhen-Drama: Heftige Autopanne beim Konzert

Es war der erste Abend ihrer "Cowboy Carter"-Tour in Houston, als Beyoncé (43) mitten in der Luft in ihrem roten Bühnenfahrzeug feststeckte. Während sie ihren Country-Hit "16 Carriages" performte, sollte das Fahrzeug über das Publikum hinweg durch die Arena gleiten, doch ein technischer Defekt brachte die Fahrt abrupt zum Stillstand. Die Sängerin stoppte ihren Auftritt und rief: "Stop, stop, stop, stop", während sich das Gefährt laut Page Six gefährlich zur Seite neigte. Glücklicherweise reagierte das Team schnell, senkte die Konstruktion ab und half der dreifachen Mutter, sicher auszusteigen. Beyoncé ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und setzte ihre Performance anschließend souverän auf der Bühne fort.

Ihr Entertainment-Unternehmen Parkwood Entertainment meldete sich später auf Instagram zu Wort, um den Vorfall zu erklären. Die technische Panne hätten Besatzung und Crew unmittelbar unter Kontrolle gebracht, sodass niemand verletzt wurde und die Show reibungslos weiterging. Videos von dem unerwarteten Zwischenfall gingen kurz darauf viral, und Fans lobten Beyoncé für ihre Professionalität und Ruhe während der brenzligen Situation. Es ist nicht das erste Mal, dass die Grammy-Gewinnerin während der aktuellen Tournee improvisieren musste: In London bewies sie kürzlich bereits Spektakel und Stil, als eines ihrer Bühnenoutfits mitten im Auftritt auseinanderfiel.

Die "Cuff It"-Interpretin scheint aber auch abseits der Bühnenpannen mit Highlights zu punkten. Während eines Tourstopps in Paris machte sie mit einem unerwarteten Accessoire auf sich aufmerksam, als sie auf der Bühne zu einer Zigarette griff, sehr zur Überraschung der Besucher. Außerdem sorgte der Auftritt ihres Mannes Jay-Z (55) bei demselben Konzert für Furore, als die beiden das Publikum mit ihrem legendären Duett "Crazy In Love" zum Toben brachten. Nach sieben gemeinsamen Ehejahren zeigt das Paar, dass die Chemie zwischen ihnen – musikalisch wie privat – nach wie vor stimmt.

Getty Images Beyoncé während der NFL-Halbzeitshow in Texas, 2024

Getty Images Beyoncé bei den iHeartRadio Music Awards 2024

Getty Images Jay-Z und Beyonce im Dezember 2024 in Kalifornien