Beyoncé beendet ihre "Cowboy Carter"-Tour mit Stargästen

US-Superstar Beyoncé (43) hat in der Nacht zum 27. Juli das Finale ihrer spektakulären "Cowboy Carter"-Tournee gefeiert. Auf der Bühne in Las Vegas überraschte die Sängerin das Publikum, als ihre ehemaligen Destiny's-Child-Kolleginnen Michelle Williams (44) und Kelly Rowland (44) zu ihr stießen. Gemeinsam performten die drei Hits wie "Lose My Breath", "Energy" und "Bootylicious" in funkelnden Cowboy-Outfits. Ein Bild des Trios, das an alte Zeiten erinnerte, teilte Beyoncé später stolz auf Instagram.

Die "Cowboy Carter"-Tour basierte auf dem gleichnamigen Album, das Beyoncé im März 2024 veröffentlichte. Mit einer Mischung aus Country, Folk und Rhythm and Blues beeindruckte das Werk. Mit Tracks wie "Texas Hold 'Em" und "Jolene" schaffte es die Platte nicht nur, die Spitze der Country-Billboard-Charts zu erobern, sondern auch zwei Grammys in den Kategorien "Album des Jahres" und "Bestes Country-Album" zu gewinnen. Während Fans das Album der Diva feierten, gab es in der Country-Musikszene durchaus kritische Stimmen.

Die Reunion mit Michelle und Kelly dürfte für viele ein nostalgischer Moment gewesen sein, denn Destiny's Child mischte die internationale Musikszene in den frühen 2000ern gehörig auf. Obwohl Beyoncé längst als Solokünstlerin Maßstäbe setzt, zeigt diese Zusammenarbeit, wie wichtig ihr ihre Wurzeln sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé bei den iHeartRadio Music Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Rowland, Beyoncé und Michelle Williams im Jahr 2001

Anzeige Anzeige

Getty Images Blue Ivy und Beyoné bei ihrer Halbzeit-Show im NRG Stadium in Texas