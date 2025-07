"Kein Country": Country-Sänger kritisiert Beyoncés Album

Der Country-Sänger Gavin Adcock sorgte kürzlich für Aufsehen, als er während eines Live-Auftritts harsche Kritik an Beyoncés (43) Album "Cowboy Carter" äußerte. "Das ist kein Country", wetterte Gavin und fügte hinzu: "Das wird nie Country sein." Der Sänger, der für einen Award bei den nächsten Academy of Country Music Awards nominiert ist, störte sich besonders daran, dass das Album trotz seines kommerziellen Erfolgs auf den Apple Music Country-Charts auftaucht. Beyoncés Werk holte sich sogar bei den diesjährigen Grammys den Preis für das Album des Jahres.

In einem Statement auf seinen Social-Media-Kanälen bemühte sich Gavin später um eine differenziertere Begründung seiner Meinung: "Ich bin mit Beyoncés Musik aufgewachsen, meine Mutter war ein großer Fan. Sie ist eine großartige Künstlerin, aber dieses Album passt nicht zum Genre. Es fühlt sich nicht nach Country an und ich finde, es ist unfair gegenüber jenen, die ihr Leben diesem Genre gewidmet haben." Beyoncés Album entstand als Reaktion auf Erfahrungen aus ihrer Vergangenheit. Sie berichtete, dass sie einst bei einem Country-Event nicht willkommen war. Diese Situation motivierte sie, tiefer in die Geschichte der Country-Musik einzutauchen und "Cowboy Carter" zu schaffen.

Beyoncé hat in der Vergangenheit mehrfach das Genre gewechselt und dabei oft innovative und mutige Entscheidungen getroffen. Ihr Song "Daddy Lessons" aus dem Jahr 2016, den sie zusammen mit den Dixie Chicks bei den Country Music Association Awards performte, sorgte damals bereits für gemischte Reaktionen. Trotz ihres Erfolgs wird ihre Arbeit in der Country-Szene nicht von allen akzeptiert. Währenddessen bereitet sich Gavin auf die Veröffentlichung seines neuen Albums "My Own Worst Enemy" vor und steht als Support-Act bei vier Konzerten von Morgan Wallens aktueller Tour auf der Bühne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé bei den Grammys 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé während der NFL-Halbzeitshow in Texas, 2024