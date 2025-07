Obama-Event-Tickets sind doppelt so teuer wie Beyoncé-Karten

Barack Obama (63) sorgt mit Ticketpreisen für erstaunte Blicke! Für sein Event "An Evening With President Barack Obama", das am 24. September in der Londoner O2 Arena und am 26. September in der Dublin 3Arena stattfinden wird, müssen Fans tief in die Tasche greifen. Die teuersten VIP-Pakete kosten laut The Standard satte 2.075 Euro – und übertreffen damit sogar den Spitzenpreis für Beyoncé (43)-Tickets bei ihrer "Cowboy Carter"-Tour um mehr als das Doppelte. Diese beinhalteten unter anderem Premium-Sitzplätze und exklusive Lounges und lagen bei maximal 997 Euro.

Doch was bekommen Barack Obamas Fans für solche Summen geboten? Das exklusivste Paket umfasst unter anderem ein gemeinsames Foto mit dem ehemaligen US-Präsidenten – unter Vorbehalt einer Sicherheitsprüfung. Auch Premium-Sitzplätze, ein signiertes Exemplar seiner Memoiren "A Promised Land" sowie Zugang zu einem Privatclub mit Livemusik sind enthalten. Günstigere Optionen starten bei knapp 689 Euro, darunter ein Dinner-Paket für 1.037 Euro inklusive Vier-Gänge-Menü im gehobenen Steakhaus Gaucho. Zudem werden 100 Tickets pro Stadt für wohltätige Zwecke reserviert. Tickets für den allgemeinen Verkauf sind ab dem 10. Juli erhältlich und dürften heiß begehrt sein.

Beyoncé und Barack verbindet übrigens eine besondere Geschichte: Die Sängerin sang 2013 bei seiner zweiten Amtseinführung die Nationalhymne. Während Beyoncé bei ihrer letzten London-Show kostenlosen Eintritt über lokale Tafeln vergeben haben soll, bleibt Barack Obamas Herangehensweise strikt kommerziell. Die beiden Megastars ziehen auf ganz unterschiedlichen Wegen ihr Publikum in den Bann – sowohl auf der Bühne als auch bei exklusiven Events wie diesen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Beyoncé und Barack Obama

Getty Images Barack Obama, Januar 2025

Beyoné Knowles und Barack Obama