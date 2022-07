Hatte Jay-Z Affären? Beyoncé bricht Schweigen auf Album

Beyoncé (40) reagiert auf die Fremdgeh-Gerüchte. Im Jahr 2008 heiratete die US-amerikanische Sängerin Jay-Z (52). Sie lernten sich am Set ihres Musikvideos zu "Crazy in Love" kennen. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Eigentlich führen die beiden nach außen hin eine Bilderbuch-Ehe, doch in der Vergangenheit wurden dem Rapper immer wieder Affären mit anderen prominenten Frauen unterstellt. Jetzt veröffentlichte Beyoncé ihr siebtes Studioalbum "Renaissance". In einem Song äußerte sie sich kryptisch zu den Fremdgeh-Gerüchten...

Auf dem "Renaissance"-Album befinden sich 16 brandneue Tracks, zu denen die Fans nicht nur mitsingen und tanzen können. Zwischen den Zeilen könnte Beyoncé auch etwas über ihr Privatleben und über ihre Ehe mit Jay-Z verraten. In "Alien Superstar" wird es zum Beispiel konkreter, wenn es um den Vorwurf geht, dass der 52-Jährige sie betrogen haben soll. "Ich bin die Nummer eins. Ich bin die Einzige. Verschwende deine Zeit nicht damit, mit mir zu konkurrieren. Niemand auf der Welt ist wie ich. Ich bin verrückt, widersprüchlich, halte ihn süchtig" – klingt so, als würde sich Beyoncé hier an eine potenzielle Affäre ihres Mannes richten und gleichzeitig versichern, dass Fremdgeh-Gerüchte nicht noch einmal entstehen werden.

Im Lied "Plastic Off The Sofa" könnte die Musikerin ebenfalls auf ihre Beziehung anspielen, indem sie ihrem Jay-Z eine Liebeserklärung macht. "Wir brauchen die Akzeptanz der Welt nicht. Sie sind zu hart mit mir. Sie sind zu hart mit dir", singt sie und weiter heißt es: "Du kannst nicht anders, als in meiner Nähe du selbst zu sein [...]. Und ich weiß, dass niemand perfekt ist, also lasse ich dich sein, ich lasse dich sein."

Sony Beyoncés Albumcover "Renaissance"

ActionPress Beyoncé, Musikerin

Getty Images Jay-Z, Blue Ivy und Beyoncé bei den Grammys in NYC im Januar 2018

