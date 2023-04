XXL-Ring: Tokio-Hotel-Star Georg Listing hat sich verlobt!

Liebes-News aus dem Tokio Hotel-Universum! Immer mehr Jungs aus der deutschen Erfolgsband binden sich fürs Leben. So ist Drummer Gustav Schäfer (34) inzwischen glücklich verheiratet – und hat mit seiner Frau Linda auch eine Tochter bekommen. Gitarrist Tom Kaulitz (33) ist bekanntermaßen mit Topmodel Heidi Klum (49) verheiratet. Und auch ihr Bassist will jetzt den Bund fürs Leben eingehen: Georg Listing hat sich mit seiner Freundin Susanne verlobt!

Das verkündete das Paar überglücklich auf Instagram. Auf einem ersten Foto zeigen sie den funkelnden XXL-Ring und schreiben dazu schlicht: "Ja!" Offenbar hat Georg (36) seiner Zukünftigen den Antrag in Gesellschaft gemacht – denn viele Freunde merkten an, dass sie Zeuge sein durften. So schrieb beispielsweise Webstar Sonny Loops: "Ihr seid so ein tolles Paar! Danke, dass ich dabei sein durfte. Wünsche euch nur das allerbeste für die Zukunft!" Auch Liz Kaeber (30) betonte: "Was für ein emotionaler Abend, es war so perfekt und wir sind so dankbar, dabei gewesen zu sein."

Auch Georgs Tokio-Hotel-Kollegen haben ihm unter dem Beitrag natürlich schon gratuliert. Bill freute sich: "Ah, Glückwunsch ihr süßen Mäuse! Freu mich so für euch!" Auch Gustav drückte seine Freude mit einigen Emojis aus. Tom, der kein Instagram hat, hat seinem Kumpel wohl offline beglückwünscht.

Instagram / georglisting Georg Listing und seine verlobte Susanne

Getty Images Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer, November 2022

Instagram / billkaulitz Gustav, Bill, Tom und Georg von Tokio Hotel

