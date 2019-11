Was ist Tokio Hotels Erfolgsgeheimnis? Tom (30) und Bill Kaulitz (30), Gustav Schäfer (31) und Georg Listing (32) bilden seit 19 Jahren eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Seit ihrem Megahit "Durch den Monsun" sorgen die Magdeburger Jungs für ausverkaufte Konzerte und eine riesige Fanbase rund um die Welt. Doch was denken die Musiker – wie haben sie es zu so großem Ruhm geschafft?

Im Livestream auf der McDonald's Benefiz Gala sprach Bill über die enge Beziehung zwischen den Band-Mitgliedern – und dass sie der Grund für ihre steile Karriere ist: "Ich glaube, wir sind einfach Freunde, wir sind wie eine Familie. Wir sind zusammen aufgewachsen." Auch dass es die Zwillinge außerhalb der Gruppe immer wieder in die Schlagzeilen schaffen, mindert den Zusammenhalt nicht im Geringsten: "Ich kenne die beiden, seitdem ich ein Zwerg bin. Ich sehe die beiden nicht als Weltstars, für mich sind das Brüder", erklärte Bassist Georg.

Mit dem Durchbruch kamen aber auch die Schattenseiten – wie der Frontsänger im Interview mit Radio Energy Sachsen im August verraten hatte: "Da kommen auch Drohungen mit Säure. Wir haben das immer noch jeden Tag", offenbarte der 30-Jährige.

Getty Images Tokio Hotel 2010

Anzeige

Langel,Oliver Tokio Hotel 2019

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de