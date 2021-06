Gustav Schäfer (32) gewährt einen seltenen Einblick in sein Familienleben! Während sein Tokio Hotel-Kollege Tom Kaulitz (31) in den sozialen Medien regelmäßig sein Eheleben mit Heidi Klum (48) zur Schau stellt, hält sich der Drummer mit derartigen Posts sonst eher zurück: So zeigt der Schlagzeuger die Gesichter seiner Frau Linda und seiner Tochter nicht im Netz. Trotzdem kamen seine Fans jetzt in den Geschmack einer besonders schönen Momentaufnahme: Gustav postete ein goldiges Familienbild auf Social Media!

Das Bild, das während eines Campingtrips in Kroatien entstanden ist, teilte Gustav auf seinem Instagram-Profil: Auf dem Schnappschuss stehen der Drummer, seine Frau und ihre Tochter am Meer und bewundern den Sonnenuntergang. Bei dieser traumhaften Kulisse ist es kein Wunder, dass Romantik aufkommt. "Meine Liebe, mein Leben, mein Ein und Alles", betitelte der 32-Jährige das süße Posting nämlich.

Auch wenn Gustav seine Liebsten nur von hinten zeigt, sind seine Fans von diesem Anblick so richtig entzückt. Neben zahlreichen Herz-Emojis hinterließen sie dem Musiker auch einige Komplimente. "Was für ein wunderschönes Foto", "Ihr seid wirklich eine so süße Familie" und auch "So toll", kommentierten den Schnappschuss beispielsweise drei Social-Media-User. Und wie gefällt euch das Familienfoto? Stimmt ab!

Instagram / gustavschaefer Gustav Schäfer mit seiner Frau Linda und seiner Tochter, Juni 2021

Instagram / gustavschaefer Der Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer mit seiner Tochter

Instagram / gustavschaefer Gustav Schäfer, Tokio-Hotel-Drummer

