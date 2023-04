Die Todesursache von Christine McVie ist offiziell bekannt

Es war ein trauriger Tag für Fleetwood Mac-Fans: Sängerin Christine McVie ist tot! Ende November wurde bekannt, dass die Musikerin nach kurzer Krankheit verstorben ist. Die 75-Jährige hinterließ jede Menge trauernde Bewunderer und Freunde. Ihr Bandkollege Mick Fleetwood (75) bezweifelt auch, dass die Gruppe nach ihrem Tod noch Bestand haben kann. Doch eine Frage blieb bisher noch ungeklärt: Woran ist Christine eigentlich verstorben? Nun wurde die Todesursache veröffentlicht.

The Blast liegt die Sterbeurkunde vor. Laut dem Dokument habe Christine einen ischämischen Schlaganfall erlitten – was als primäre Todesursache angegeben wurde. Doch damit nicht genug: Als sekundäre Ursache wurde eine nicht entdeckte bösartige Krebserkrankung aufgelistet, die als "metastatisches Malignom unbekannten Ursprungs" aufgeführt wurde. Außerdem wurde eine Herzrhythmusstörung festgestellt.

Auf Twitter hatte Christines Freund und Kollege Mick nach ihrem Tod rührende Worte veröffentlicht: "Heute ist der Tag, an dem meine süße Freundin Christine McVie sich in die Lüfte erhebt... Ein Teil meines Herzens ist heute weggeflogen. Ich werde alles an dir vermissen, Christine McVie. Die Erinnerungen sind allgegenwärtig... Sie fliegen zu mir."

Anzeige

Getty Images Christine McVie und Mick Fleetwood im Januar 2018

Anzeige

Getty Images Christine McVie von Fleetwood Mac

Anzeige

Getty Images Christine McVie, Mick Fleetwood und Stevie Nicks im Oktober 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de