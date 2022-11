Christine McVie: Die Sängerin von Fleetwood Mac ist tot!

Große Trauer um eine zauberhafte Stimme! Christine McVie stieß im Jahr 1970 zu der bekannten britisch-amerikanischen Band Fleetwood Mac hinzu. Die Rock-Gruppe ist besonders bekannt für Songs wie "Dreams" oder "Albatross" – ihr Album "Rumours" von 1977 gehört zu den meistverkauften Alben der Musikgeschichte. Christine steuerte hier ihr Talent am Keyboard bei und ergänzte die Band auch mit ihrer Stimme. Jetzt müssen ihre Fans jedoch ganz stark sein: Christine ist verstorben!

Das verkündete ihr Management nun via Variety: "Im Namen der Familie von Christine McVie geben wir schweren Herzens den Tod von Christine bekannt", heißt es in der Erklärung. "Sie ist heute Morgen, am Mittwoch, dem 30. November 2022, nach kurzer Krankheit friedlich im Krankenhaus verstorben. Sie war im Kreise ihrer Familie." Die genaue Todesursache wurde bisher nicht veröffentlicht. Christine wurde 79 Jahre alt.

Auch ihre Bandkollegen äußerten sich bereits auf Twitter: "Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie traurig wir sind", heißt es in dem Nachruf. "Sie war wirklich einzigartig, besonders und über alle Maße talentiert. Sie war die beste Musikerin, die man in seiner Band und die beste Freundin, die man in seinem Leben haben konnte. Wir hatten das Glück, ein Leben mit ihr zu haben." Jeder Einzelne von ihnen habe Christine sehr geschätzt. "Sie wird uns so sehr fehlen." Erst im Juni hat die Band auch ihren Keyboarder Brett Tuggle verloren.

Christine McVie von Fleetwood Mac



Die Band Fleetwood Mac

