Nach ihrem Tod: Bandmitglieder trauern um Christine McVie

Stevie Nicks (74) und Mick Fleetwood (75) zollen Christine McVie ihren Tribut! Jahrelang traten sie gemeinsam als Band Fleetwood Mac auf und begeisterten mit ihren Songs "Dreams" oder "Albatross" die Fans. Am Mittwoch machten allerdings traurige Neuigkeiten die Runde: Wie ihr Management bestätigte, starb die Musikerin im Alter von 79 Jahren. Jetzt nahmen Stevie und Mick von ihrem verstorbenen Bandmitglied gebührend Abschied.

Auf Twitter teilte Stevie einen handgeschriebenen Brief an ihre "beste Freundin": "Ich wollte in London sein, ich wollte nach London kommen – aber man sagte uns, wir sollten warten. [...] Ich dachte, ich könnte es ihr vielleicht vorsingen, und so singe ich es ihr jetzt vor. Ich wusste immer, dass ich diese Worte eines Tages brauchen würde", hieß es in dem Post, woraufhin die Musikerin den Songtext von "Hallelujah" hinzufügte.

Aber auch Mike gedachte seiner verstorbenen Bandkollegin: "Heute ist der Tag, an dem meine süße Freundin Christine McVie sich in die Lüfte erhebt...", begann der 75-Jährige sein Statement ebenfalls auf Twitter. "Ein Teil meines Herzens ist heute weggeflogen. Ich werde alles an dir vermissen, Christine McVie. Die Erinnerungen sind allgegenwärtig... sie fliegen zu mir", schrieb Mike außerdem in dem emotionalen Abschiedspost.

Getty Images Fleetwood Mac im September 2018

Getty Images Christine McVie und Stevie Nicks im Januar 2018

Getty Images Christine McVie und Mick Fleetwood im Januar 2018

