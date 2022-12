Niedergeschlagen: Mick Fleetwood erstmals in Öffentlichkeit

Mick Fleetwood (75) zeigte sich endlich wieder. Es ist nicht einmal einen Monat her, dass der Schlagzeuger der Band Fleetwood Mac einen sehr schweren Verlust verkraften musste: Seine gute Freundin und Bandkollegin Christine McVie starb nach einer kurzen Krankheit. Seit den traurigen Nachrichten hatte sich der gebürtige Brite zurückgezogen – bis jetzt: Mick wurde zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit gesichtet.

Am Donnerstag wurde Mick auf den Straßen Londons fotografiert. Es ist der erste Auftritt des Musikers seit Christines Tod und Aufschluss auf seinen Gemütszustand kann hier nur sein Gesichtsausdruck geben: Die Miene des 75-Jährigen wirkte eher ausdruckslos und fast schon niedergeschlagen. Wie es aber wirklich in ihm aussieht, weiß er wohl nur selbst. Der Drummer war auf dem Weg zu seinem Auto und präsentierte sich dennoch in einem sehr rockigen Look. In einem gepunkteten Hemd und schwarzer Weste betrat Mick den Parkplatz. Das coole Outfit rundeten ein lässig über die Schulter geworfener Schal und ein Hut ab.

Micks Bandkollegen von Fleetwood Mac, zu denen auch Sängerin Stevie Nicks (74) gehört, bekundeten bereits wenige Tage nach Christines Tod ihre Trauer. Über Twitter verabschiedete sich Stevie mit einem handgeschriebenen Brief von ihrer Freundin. Und auch Mick schrieb ein Statement: "Ein Teil meines Herzens ist heute weggeflogen. Ich werde alles an dir vermissen, Christine."

Anzeige

APEX / MEGA Mick Fleetwood im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Christine McVie und Stevie Nicks im Januar 2018

Anzeige

Getty Images Christine McVie, Mick Fleetwood und Stevie Nicks im Oktober 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de