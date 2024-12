Stevie Nicks trauert tief um die verstorbene Christine McVie

Stevie Nicks (76), die legendäre Sängerin von Fleetwood Mac, trauert auch zwei Jahre nach dem Tod ihrer langjährigen Freundin und Bandkollegin Christine McVie noch immer zutiefst. In einem exklusiven Interview mit People teilte Stevie ihre Gefühle über den Verlust und erklärte, wie sehr Christines Abwesenheit ihr Leben beeinflusst. Christine verstarb am 30. November 2022 im Alter von 79 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls und eines metastasierten Brustkrebses.

Stevie betonte, dass Christine ihre erste beste Freundin war, die sie verloren hat. Außerdem beschrieb sie ihre Beziehung als einzigartig. "Sie liebte mich für das, was ich war, und ich liebte sie für das, was sie war", schwelgte die Sängerin in Erinnerung. Sie fügte zudem hinzu, dass es ohne Christine keine weitere Fleetwood-Mac-Tour geben wird: "Ohne sie können wir nicht weitermachen."

Trotz aller Trauer ist Stevie weiterhin musikalisch aktiv. Sie veröffentlichte kürzlich ihren Pro-Choice-Song "The Lighthouse" und kehrte damit auf die Bühne von "Saturday Night Live" zurück. Dennoch fühlt sie ohne ihre "große Schwester" – wie sie Christine liebevoll nennt – weiterhin eine große Leere. Die Erinnerungen an gemeinsame Zeiten, der Humor und die tiefe Verbindung der beiden Frauen sind für Stevie unvergleichlich wertvoll. Sie betonte, dass Christine immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen haben wird und ihre Vergangenheit mit lebhaften und starken Erinnerungen erfüllt ist.

Getty Images Die Band Fleetwood Mac

Getty Images Stevie Nicks im Barclays Center, 2019

