Beauty in Gold: Popstar Rita Ora glänzt in hautengem Kleid!

Sie setzt ein Fashion-Statement! Rita Ora (32) ist seit 2021 Teil von The Voice Australia und durfte Down Under auch ihren jetzigen Ehemann Taika Waititi (47) kennenlernen. Die Dreharbeiten für das erfolgreiche Gesangsformat sind derzeit wieder in vollem Gange und die "Let You Love Me"-Interpretin kleidete sich für die Show – wie gewohnt – äußerst schick. Auf dem Weg zum Set wurde sie nun abgelichtet. Und Rita rockte ein goldenes hautenges Kleid!

Wie Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen, legte die Musikerin einen wohl sehr selbstbewussten Walk hin. Das glänzende Kleid schmiegt sich auf den Schnappschüssen wie angegossen an ihre Haut und ihre sportliche Figur kommt sehr zur Geltung. Zudem entschied sich die "I Will Never Let You Down"-Interpretin für dunkelblond-gelocktes Haar und rundete ihren Look mit passenden Pumps ab. Außer Rita begab sich auch Jason Derulo (33), der im Rahmen von "The Voice Australia" neu eingestellt worden war, zur Show-Kulisse.

In ihrem Liebsten Taika fand Rita wohl ihre wahre Liebe. Die Sängerin nehme es nie für selbstverständlich, ihren Partner an ihrer Seite zu haben. Dazu erklärte sie gegenüber Glamour Magazine: "Wir sind einfach in einen Rhythmus gefallen, ohne Probleme. Ich kann mich glücklich schätzen, mit meinem besten Freund verheiratet zu sein."

Getty Images Rita Ora im Jahr 2015

Getty Images Rita Ora, Popstar

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi während eines Events

