"Mein bester Freund": So beschreibt Rita Ora ihren Taika

Sie gelten als eines der Traumpaare Hollywoods! Sängerin Rita Ora (32) und ihr Partner, der Filmregisseur Taika Waititi (47), sind seit 2021 ein Paar und heirateten 2022 heimlich. Lange gab es Spekulationen um eine Hochzeit des Paares, Ende Januar sorgte Rita dann für Klarheit und bestätigte dies. Die Beziehung der beiden sei einfach, erklärte sie zuvor. Jetzt gibt Rita Ora noch mehr Einblicke in ihre Ehe mit Taika!

In einem ungewöhnlich privaten Interview mit Glamour Magazine beschreibt Rita ihre Beziehung zu und die vorgehende Freundschaft mit ihrem Ehemann. "Es war so einfach. Wir sind in einen Rhythmus gefallen, ohne Probleme. Ich kann mich glücklich schätzen, mit meinem besten Freund verheiratet zu sein", erklärt sie. Die beiden seien lange Freunde gewesen, bevor sie sich entschieden, einer Beziehung eine Chance zu geben.

Rita erläutert auch, dass die beiden sehr leidenschaftliche Personen seien: "Wenn wir im selben Raum sind, ist da so eine Präsenz. Die haben wir auch individuell, zusammen ist es dann noch mal mehr." Ihre neue Musik sei auch eine Wiedergabe ihres glücklichen Lebens, weshalb sie sich dafür entschied, ihre Ehe publik zu machen.

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi, 2022

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora bei den MTV Europe Music Awards 2022

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora bei den MTV EMA 2022

