Ein Jahr: Schwangere Lindsay Lohan feiert Jubiläum mit Bader

Lindsay Lohan (36) ist seit einem Jahr glücklich! Im Sommer 2022 feierte die Schauspielerin eine romantische Hochzeit mit ihrem Partner Bader Shammas. Mit ihm scheint sie genau den Richtigen gefunden zu haben. Und im März 2023 hatte sie süße Neuigkeiten für ihr Fans: Sie wird zum ersten Mal Mama. Aber jetzt feiert sie erst mal etwas ganz anderes: Lindsay und Bader haben ihr erstes Jubiläum.

Auf Instagram teilt Lindsay ein süßes Foto mit ihrem Liebsten. Darauf strahlen die beiden glücklich in die Kamera und posieren vor einer offenbar windigen Küsten-Kulisse. "Heute ein Jahr. Alles Gute zum Jahrestag", schreibt die 36-Jährige mit jeder Menge Herzen dazu. Durch die weite Windjacke mit grauem Tarnmuster, die sie trägt, ist von ihrem Babybauch allerdings nicht viel zu sehen. In den Kommentaren gratulieren dem Paar aber nicht nur die Fans. Auch Lindsays alte Freundin Paris Hilton (42) meint: "Ich freue mich so für euch!"

Lindsays Schwangerschaft scheint in ihrem Leben einiges verändert zu haben. Gegenüber Us Weekly erzählte ein Insider, dass sich ihre Familie mittlerweile viel näher stehe als zuvor. "Ihre Schwangerschaft bringt die Familie wirklich näher zusammen", verriet die Quelle. Vor allem ihre getrennten Eltern sollen gut zusammenarbeiten. Das hätten sie sich wohl schon lange für ihre Tochter gewünscht.

Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und Bader Shammas

Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und Bader Shammas an Weihnachten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de