Nach erfolgreicher Karriere: So lebt Lindsay Lohan heute!

Es hat sich einiges verändert! Ihren Durchbruch hatte Lindsay Lohan (37) mit Filmen wie "Ein Zwilling kommt selten allein" oder "Mean Girls". Als Teenager wurde sie zum berühmten Disney-Star. Jahrelang waren die Filmsets und roten Teppiche in Hollywood ihr Zuhause – dort feierte sie große Erfolge – doch in der Vergangenheit schraubte sie ihre Karriere etwas zurück. Lindsay lebt nun mit ihrer Familie ihren Traum!

Mit ihrem Mann Bader Shammas und dem gemeinsamen Sohn wohnt die US-Amerikanerin mittlerweile in Dubai und führt dort ein ruhigeres Leben – das sie offenbar in vollen Zügen genießt. "Lindsay hat das Gefühl, dass ihr Leben noch nie besser war", verrät ein Insider gegenüber OK!. Die Wünsche des Filmstars seien damit in Erfüllung gegangen. Weiterem Nachwuchs stehe angeblich auch nichts im Weg. "Sie und Bader haben über ein weiteres Baby gesprochen und wollen das in den nächsten ein bis zwei Jahren in die Tat umsetzen", so der Informant.

In der Mutterrolle fühlt sich die 37-Jährige sichtlich wohl. Vor Kurzem zeigte sie sich erstmals mit ihrem Sprössling in der Öffentlichkeit. Auf dem Flughafen in New York konnte die kleine Familie den Fotografen nicht entwischen – dennoch beschützten sie ihr Söhnchen vor dem Blitzlichtgewitter mit einer Decke über seinem Kinderwagen.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im Mai 2023

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, April 2023

Instagram / C1h9xK3huiR Bader Shammas und Lindsay Lohan

