Lindsay Lohan will ihre Lebenserfahrung an Sohn weitergeben

Lindsay Lohan (37) hat eine sehr turbulente Zeit hinter sich! Im Laufe ihrer Karriere hatte die Schauspielerin immer wieder mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Doch spätestens seit ihrer Hochzeit mit Bader Shammas im Jahr 2022 wurde es ruhiger um die "Freaky Friday"-Darstellerin. Im Sommer des vergangenen Jahres wurde sie dann zum ersten Mal Mama – und möchte ihre Lebenserfahrungen nun an ihren Sohn weitergeben, wie sie gegenüber Page Six erklärt: "Ich bin wirklich dankbar, weil ich so viel Weisheit aus den Dingen, die ich durchgemacht habe, gewonnen habe. Ich kann es kaum erwarten, diese jeden Tag mit den Menschen zu teilen, die ich liebe. Und mit meinem Sohn, wenn er älter wird."

An Erfahrungen mangelt es der Sängerin wohl nicht – nachdem sie 1998 als Kinderstar mit "Parent Trap" ihren Durchbruch gefeiert hatte, machte sie später mehr durch ihr Privatleben als durch ihre Schauspielkünste auf sich aufmerksam. So wurde sie unter anderem mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und musste einige Zeit in einer Reha-Klinik verbringen. Zudem wurde sie 2011 wegen Diebstahls verhaftet – damals hatte sie eine Halskette geklaut.

Doch mittlerweile scheint es Lindsay wieder gut zu gehen – in ihrer Mama-Rolle geht die 37-Jährige auf jeden Fall so richtig auf. Kurz nach der Geburt ihres Neffen kam Alina Lohan, die Schwester der Unternehmerin, gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Meine Schwester ist ein echter Engel auf Erden. Sie ist einer der fürsorglichsten, nettesten, bescheidensten, brillantesten, umwerfendsten und talentiertesten Menschen. Sie ist unglaublich und sie ist eine geborene Mama. Ich liebe sie so sehr und ich schaue wirklich sehr zu ihr auf."

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im Mai 2023

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Schauspielerin

