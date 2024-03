Lindsay Lohan und Bader verbringen Luxus-Date-Night in L.A.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Am Samstag feierte Lindsay Lohan (37) die Premiere ihres neuen Films "Irish Wish". Im Anschluss genossen die Schauspielerin und ihr Gatte Bader Shammas einen gemeinsamen Pärchenabend im luxuriösen Ambiente. Für ein Abendessen im Restaurant Giorgio Baldi in Los Angeles haben sich beide so richtig in Schale geworfen, wie auf Paparazzibildern, die People vorliegen, erkennbar ist: Lindsay kleidete sich in ein beiges Glitzerkleid mit einem knielangen cremefarbenen Fellmantel darüber und trug dazu glitzernde Riemchenpumps. Ihre rote Mähne fiel ihr locker über die Schultern. Bader wählte zu dem Anlass einen Look aus dunkler Jeans, schwarzem Mantel und einem braunen Pullover – farblich passend zu seiner Partnerin.

Ihren Sohnemann hatten die Turteltauben nicht dabei – den im Juli 2023 geborenen Luai halten sie so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus. Bei gemeinsamen Spaziergängen schirmt die "Mean Girls"-Berühmtheit den Kleinen mit Decken von den Passanten ab. So tat sie es zumindest im Januar, als Fans das erste Mal einen Blick auf die dreiköpfige Familie erhaschen konnten. Doch wie von Daily Mail veröffentlichte Bilder zeigen, wollten auch die Eltern selbst so wenig wie möglich erkannt werden. Sie versteckten ihre Gesichter hinter schwarzen Masken.

In ihrer Rolle als Mutter geht Lindsay komplett auf. Wie ein Insider gegenüber OK! berichtet hat, genießt sie die Elternschaft in vollen Zügen. "Lindsay hat das Gefühl, dass ihr Leben noch nie besser war", erklärte die Quelle. Und wie die "Ein Zwilling kommt selten allein"-Darstellerin in der The Drew Barrymore Show verraten hatte, ist die Familienplanung noch nicht abgeschlossen – "Ich hatte das Glück, ein Geschwisterchen zu haben. Also möchte ich, dass Luai das auch hat." Außerdem sei die Verführung viel zu groß: "Wenn man ein Baby hat, denkt man: 'Oh, ich will noch eins.'"

Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im Januar 2023

Anzeige

Anzeige

Wie findet ihr Lindsays Outfit für die Date-Night mit ihrem Mann? Sie sieht superschick aus! Meinen Geschmack trifft es nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de